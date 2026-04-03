O'Higgins trepó en la tabla de la Liga tras victoria sobre Audax Italiano en Rancagua

O'Higgins venció por 2-1 a Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la octava fecha de la Liga de Primera, y trepó en la tabla, acercándose al líder Colo Colo.

El cuadro rancagüino sumó 13 puntos y quedó en el cuarto lugar, a dos del cuadro albo, que jugará el domingo ante Deportes Concepción en Collao.

En el encuentro, el primer tiempo fue entretenido y con ocasiones para ambos equipos. Los locales abrieron el marcador mediante un potente remate de Martín Mundaca (12'), pero Giovani Chiaverano igualó solo cinco minutos después.

En el complemento, el equipo de Lucas Bovaglio sorprendió y volvió a tomar la ventaja en los primeros minutos con un gol del argentino Francisco González.

Aunque los "Tanos" fueron con todo en busca del empate, los celestes supieron defender el resultado y se llevaron los tres puntos.

La derrota dejó a Audax Italiano en el noveno lugar, con 10 unidades.



Ambos equipos veran acción por la Copa Sudamericana durante la semana. El "Capo de Provincia" recibirá a Millonarios de Colombia el martes 7 de abril a las 20:00 horas, por su parte Audax Italiano será local ante Olimpia el miércoles 8 de abril a las 20:00 horas.