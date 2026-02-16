Oscar Opazo está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Everton

El lateral chileno Oscar Opazo, está muy cerca de ser nuevo refuerzo de un complicado Everton de Viña del Mar.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el formado en Santiago Wanderers se hará los exámenes médicos este martes 17 de febrero con el cuadro "ruletero", que marcha último en la Liga de Primera.

El jugador de 35 años arribará a los viñamarinos como agente libre, tras rescindir su contrato con Colo Colo.

¿En qué equipos jugó Oscar Opazo?

El "Torta" debutó profesionalmente en Santiago Wanderers y fue traspasado a Colo Colo en 2017, donde jugó cinco años.

Posterior a su paso por los albos, el oriundo de Concón, llegó a Racing Club de Argentina, club en el que no sumó los minutos esperados, por lo que volvió al "Cacique" hasta 2025.