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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Palestino busca ratificar su poderío en casa ante un Huachipato sumido en dudas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los acereros acumulan tres jornadas sucesivas sin celebrar en la Liga de Primera.

Palestino busca ratificar su poderío en casa ante un Huachipato sumido en dudas
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La decimonovena jornada de la Liga de Primera bajará su telón este lunes 17 de agosto en el Municipal de La Cisterna, recinto donde Palestino y Huachipato protagonizarán un nuevo choque a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT).

Los "arabes" asumen la cita ubicados en la sexta casilla con 27 unidades y tras haber caído por 2-1 en su reciente visita ante Universidad de Chile, por lo que intentará sacarle provecho a una localía que lo tiene como el tercer mejor equipo en esta condición.

Por su parte, los "acereros" arriban sumidos en dudas al registrar tres jornadas sucesivas sin triunfos, incluyendo una dolorosa derrota 4-1 frente a Everton en la fecha anterior. Marchando décimos con 24 positivos, los de Jaime García necesitan concretar su tercer festejo en condición de forasteros.

Con el arbitraje de Cristian Galaz, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

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