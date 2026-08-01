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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Palestino derrotó a Coquimbo Unido con un golazo y metió presión en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Guillermo Farré igualaron el puntaje de Universidad Católica y Universidad de Chile.

Palestino derrotó a Coquimbo Unido con un golazo y metió presión en la Liga de Primera
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Con un gol desde mitad de cancha, Palestino venció por 2-1 a Coquimbo Unido este sábado en La Cisterna, igualando la línea de los 27 puntos que poseen la UC y la U a falta de que se complete la fecha 17 en la Liga de Primera.

En un encuentro marcado por la paridad de sus últimos antecedentes, fue una astucia del volante argentino Marcelo Eggel (16') la que abrió la cuenta. Con un remate desde mitad de cancha, pilló adelantado a Diego Sánchez para lucirse con uno de los mejores goles del torneo.

Pese al impacto, el cuadro "pirata" reaccionó rápidamente y un penal hizo enfurecer a Guillermo Farré. Ante el cobro, Nicolás Johansen no falló (20') y mandó el encuentro a la igualdad antes del descanso.

No fue hasta el cierre del complemento que Nelson Da Silva (80') conectó un cabezazo tras centro de Sebastián Gallegos para decretar la victoria definitiva del elenco "arabe" previa a la expulsión de Luis Riveros (90+6') en la visita.

Con este resultado, Palestino alcanzó las 27 unidades y trepó hasta la cuarta ubicación de la tabla y ahora le tocará visitar a Universidad de Chile el próximo 9 de agosto.

Por su parte, Coquimbo Unido estancó su racha y quedó con 24 puntos, concentrando sus esfuerzos inmediatos en el duelo ante San Marcos de Arica por Copa Chile el 5 de agosto y el clásico frente a Deportes La Serena el sábado 8.

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