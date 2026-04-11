Palestino le negó el liderato a Deportes Limache con su triunfo en La Cisterna

Palestino batió 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Municipal de La Cisterna por la novena fecha de la Liga de Primera y volvió al triunfo tras seis partidos consecutivos, y de paso desechando la opción de un nuevo líder en el campeonato.

El primer tiempo resultó muy parejo, sin ventajas claras para ninguno de los dos equipos. Las escasas ocasiones de peligro llegaron casi exclusivamente de parte del conjunto "tomatero".

La segunda parte arrancó con intensidad. Gonzalo Sosa abrió el marcador para los visitantes, aunque el tanto fue anulado por posición fuera de juego.

Luego, tras revisar una mano de Ramón Martínez dentro del área mediante el VAR, el árbitro Claudio Díaz señaló penal a favor de los "árabes". Nelson Da Silva lo convirtió (63'), pero en la celebración se quitó la camiseta y vio la segunda amarilla, siendo expulsado de inmediato.

Tras el gol, los "tomateros" se hicieron dueños del balón y empujaron con todo hacia el arco "árabe" en busca del empate. Pese al esfuerzo, no pudieron igualar y los locales siguen invictos como locales en la Liga de Primera.

Con este resultado, Deportes Limache se mantuvo en la segunda posición de la tabla con 17 puntos, a uno de un Colo Colo cuyo partido de esta fecha fue aplazado para mayo. Por el otro lado, Palestino salió de la parte baja de la tabla al sumar 11 puntos y escalar hasta el décimo lugar.

El siguiente partido de los "árabes" será de local por Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque, el martes 14 de abril a las 20:30 horas (00:30 GMT), mientras que los "tomateros" se medirán como local ante Universidad de Concepción el viernes 17 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT).