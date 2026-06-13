Palestino venció a Everton a domicilio y escaló a la parte alta de la Liga de Primera

Palestino cerró la primera rueda del campeonato con un triunfo de visita 2-1 frente a Everton, que lo metió en la parte alta de la Liga de Primera, ya que quedó tercero con 24 puntos.

La apertura del marcador llegó a los 20' gracias a una rápida ejecución de una falta en la mitad de la cancha. César Munder capturó el balón por la izquierda y un preciso centro encontró libre a Bryan Carrasco, que con un cabezazo dejó sin opción al golero Esteban Kirkman, para el 1-0 favorable a la visita.

Los Tetracolores no se detuvieron y sólo dos minutos después, el propio Munder irrumpió en el área local, pero los defensas no pudieron despejar totalmente la opción de peligro. Nelson Da Silva capturó la pelota dentro del área y sorprendio anotando el 2-0.

En la segunda parte, los locales supieron reaccionar de buena manera, ya que a través de Nicolas Montiel (48') lograron descontar rápidamente para ir en busca del empate, lo que termino por no llegar y cortaron una racha de cuatro partidos seguidos sin perder.

Con este resultado, Palestino quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, mientras que Everton bajó hasta el quinto lugar con 22 unidades.

El siguiente partido de los "ärabes" será de visita ante Magallanes el sábado 20 de junio a las 12:30 horas, por su parte Everton se medirá ante San Luis el mismo día a las 18:00 horas.