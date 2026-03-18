[PERFIL] Fernando Gago, el exjugador de Real Madrid que asumió un desafío en la U

Fernando Gago asumirá la banca de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini y escribirá a sus 39 años un nuevo capítulo en la historia del conjunto estudiantil.

Como jugador, el exvolante debutó en Boca Juniors. En la temporada 2005-2006 fue una de las piezas fundamentales para la obtención de cinco títulos.

El 15 de noviembre de 2006 fue anunciado como fichaje de Real Madrid por 27,7 millones de dólares, lo que se convirtió en ese entonces en el traspaso más caro de la historia de Boca Juniors y el segundo del fútbol argentino.

Gago nunca pudo consolidarse como títular en los "merengues", más aún, en 2009 con la salida del chileno Manuel Pellegrini y la llegada de José Mourinho, lo que terminó con su salida del equipo español.

Su segunda etapa en Boca Juniors estuvo marcada por las lesiones. En septiembre de 2015, el exjugador sufrió la ruptura del tendón de Aquíles, en un superclásico frente a River Plate. Después de su recuperación y vuelta a las canchas, en abril de 2016 se volvió a romper el tendón frente al mismo rival. Sin embargo, Gago finalizó ese año como campeón del campeonato argentino como uno de los capitanes del equipo.

En 2018, el otrora futbolista sufrió una rotura en el ligamento de su rodilla derecha y en 2019 rescindió su contrato en el cuadro "Xeneize".

En la selección argentina, sus mayores logros fueron la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la Copa del Mundo Sub 20. También fue parte del plantel que perdió la final del Mundial 2014 y la Copa América ante Chile en 2015.

Gago como jugador en clubes ganó seis títulos de Primera División argentina, una Copa Argentina, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Copa Sudamericana y dos Recopa Sudamericana.

Su primera experiencia como entrenador fue en Aldosivi en 2021, club en el que dirigió 26 partidos y cosechó siete victorias, tres empates y 16 derrotas. Tras perder seis partidos consecutivos, el técnico presentó su renuncia.

Su segundo paso fue en Racing Club, cuando asumió el 27 de octubre de 2021. En su primer semestre, logró clasificar a la academia a la Copa Sudamericana 2022. En el cuadro de "La Guarda Imperial" obtuvo dos títulos nacionales (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos en 2022). El estratega el 30 de septiembre de dicho año, renunció al cargo, tras llegar a cuartos en la Copa Libertadores, completar una campaña aceptable en la Liga y perder el clásico a manos de Independiente de Avellaneda.

El siguiente destino de Gago fue Chivas de México en 2023. En el conjunto azteca alcanzó a estar 11 meses, cuando el club anunció la ejecución de la cláusula de salida por pedido del trasandino para firmar por Boca Juniors. En ese momento, se le tildó de triador y poco profesional al entrenador, por abandonar su puesto.

En el "Xeneize", fue presentado el 14 de octubre de 2024. Su paso por Boca, estuvo marcado por la eliminación por penales frente a Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores 2025 y la derrota 2-1 ante River Plate, lo que produjo su despido.

Su última experiencia, antes de los azules, fue en Necaxa, cuadro en el que fue oficializado el 12 de junio de 2025, pero su camino solo duró hasta noviembre, luego de que se anunció su salida por no avanzar a la fase final del Apertura mexicano.

La idea futbolistica de Fernando Gago se basa en la posesión y el protagonismo con el balón. Su propuesta, muchas veces elogiada desde lo conceptual, también ha sido objeto de críticas cuando los resultados no acompañan.