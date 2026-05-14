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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 11 de la Liga de Primera?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro será emitido el sábado 16 de mayo.

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 11 de la Liga de Primera?
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Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 12, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán O'Higgins y Universidad de Concepción, programado para este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro rancagüino quiere mantener su alza en el torneo, con dos victorias al hilo, y espera hacer valer su localía; los penquistas, en cambio, llegan con dos derrotas consecutivas, por lo que deben sumar para frenar la mala racha.

Todos los detalles los podrás seguir en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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