Megarreforma: Comisión debate sobre la "falsa dicotomía" entre crecimiento y medio ambiente

Con la aprobación general en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja este jueves, la megarreforma del Gobierno se adentra ahora en su siguiente fase legislativa: enfrentar desafíos en la Comisión de Medio Ambiente.

La instancia tiene en su agenda la discusión de 14 artículos relacionados con la institucionalidad ambiental, entre los que se destacan la acuicultura, autorizaciones sectoriales y cambios en la institucionalidad ambiental.

Un punto recurrente en la discusión política es la relación entre desarrollo económico y protección del medio ambiente.

Respecto a esto, el diputado Ricardo Neumann (UDI) indicó que "Chile necesita salir de una falsa dicotomía que durante años ha enfrentado desarrollo y medio ambiente como si fueran incompatibles".

Mientras que, en una línea similar, su par Gustavo Gatica (Ind-PC) dijo que "tenemos que romper con esa falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente. Creo que se puede crecer económicamente cuidando al medio ambiente".

El debate político se centra en superar la "falsa dicotomía" entre crecimiento económico y protección ambiental. (FOTO: ATON)

La postura de Hacienda

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, coincidió con esta visión, reafirmando que no se puede seguir creciendo a tasas bajas y que el objetivo es ajustar la institucionalidad para un progreso coherente.

"Respecto de la falsa dicotomía sobre crecimiento y medio ambiente no puedo estar más de acuerdo con el diputado Gatica. Yo creo que es una falsa dicotomía. Las dos cosas van de la mano y comparto que estamos todos con la premisa común de que no queremos seguir creciendo al 2%", manifestó el jefe de la billetera fiscal.

De todas maneras, advirtió que "lo que no compartimos ciertamente es la receta. Creo que la receta de los últimos 14 años no es buena, por ahí no va, porque son 14 años del 2%".

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el liderazgo del Ejecutivo en las negociaciones para asegurar los votos necesarios. (FOTO: ATON)

Quiroz también calificó como una "caricatura" las acusaciones de que se está removiendo la institucionalidad, asegurando que "la institucionalidad que tenemos data básicamente del 2010, con reformas el 2013, pero con la misma hoy las cosas se demoran al doble o al triple y eso está medido".

"Lo que estamos haciendo nosotros no es remover esta institucionalidad, es hacer pequeños ajustes para que las velocidades sean coherentes con un país que aspire al progreso y al bienestar", puntualizó la autoridad.

Kast valoró la votación

Por su parte, el Presidente José Antonio Kast señaló que avanzar en esta reforma es "fundamental" tanto para su administración como para un Chile que "necesita crecer", y destacó que "hay temas que pueden seguir abiertos para el debate".

"El debate termina cuando el proyecto se vota en el Senado finalmente. Y hoy estas instancias son para ir conociendo las propuestas de distintos conglomerados políticos. Algunas de ellas se han acogido, otras de ellas se siguen conversando y discutiendo. Incluso algunas eventualmente tendrán una segunda discusión, lo cual no nos preocupa en la medida que se avance", detalló el jefe de Estado.

"Efectivamente no se aprobaron dos de las propuestas. Eso requiere un análisis que tendremos que hacer como Gobierno si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile", puntualizó Kast.

El Presidente José Antonio Kast enfatiza la necesidad de crecimiento para Chile. (FOTO: ATON)

Oposición advierte sobre los avances del proyecto

El camino de la reforma no termina con estas comisiones. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, subrayó la importancia de la ciudadanía en este proceso.

Al frenteamplista le preocupa que "una reforma que se esté discutiendo tan aceleradamente busque amarrar algo por los próximos 25 años. Creo importante hacer un llamado a la ciudadanía a que esté muy atenta a la votación en Sala".

En tanto, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, advirtió que en esta tramitación "vimos cómo el propio gobierno perdió votaciones importantes en temas que estaban mezclados en esta ley miscelánea, como por ejemplo el tema de propiedad intelectual".

"Cuando se mezclan tantos temas, finalmente lo que es importante, que es la reconstrucción, pasa a un segundo nivel y es lo que quisimos evitar", advirtió la senadora Paulina Vodanovic (PS).

"Entonces, cuando se mezclan tantos temas, finalmente lo que es urgente, lo que es importante, que es la reconstrucción, pasa a un segundo nivel y es lo que quisimos evitar", enfatizó la senadora.

En cuanto a la tramitación antes del Senado, se informó que el proyecto deberá ser votado en la Comisión de Medio Ambiente, luego pasará a la Comisión del Trabajo el próximo lunes para que ya entre martes y miércoles sea discutido y votado en la Sala de la Cámara.