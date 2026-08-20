¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 20 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 20, que contará con un duelo crucial transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha es el choque que protagonizarán O'Higgins y Palestino en Rancagua, programado para el domingo 23 de agosto a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio El Teniente, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro árabe está en el cuarto lugar, con 30 puntos, y quiere meter presión en la parte alta, en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

O'Higgins, por su lado, lleva dos partidos al hilo sin ganar en la Liga y necesita los puntos para reengancharse en la disputa por los cupos internacionales.

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