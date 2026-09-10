¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 23 de la Liga de Primera?

Este fin de semana sigue la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 23, que contará con un duelo crucial transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha es el choque que protagonizarán Cobresal y Coquimbo Unido, a disputarse este sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Cobre de El Salvador, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

Cobresal ocupa el 15° lugar de la tabla, es decir, es penúltimo y en plena zona de descenso. Es más, de los últimos 15 puntos en disputa apenas ha conseguido 4. En su presentación más reciente, además, cayeron por 3-0 ante Deportes Limache.

Al frente estará Coquimbo Unido, que tampoco llega en su mejor momento. Los "aurinegros" sumaron solo 5 de los últimos 15 puntos posibles y vienen de una derrota por 4-2 frente a Universidad de Chile. Eso sí, su 10° posición en la tabla les permite respirar más tranquilos. De hecho, están a 4 unidades de la zona de clasificación a copas internacionales, algo que han logrado en las últimas temporadas.