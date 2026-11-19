La Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana tras el receso por la ventana FIFA, con el desarrollo la fecha 28, y contará con un duelo clave en la lucha por clasificar a copas internacionales que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 28 es el choque que protagonizarán Coquimbo Unido y Everton este sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El duelo entre ruleteros y piratas es clave en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, ya que ambos elencos son rivales directos por los cupos internacionales.

Everton está en el quinto lugar, con 40 unidades, aunque lleva tres partidos consecutivos sin ganar, por lo que debe dar el golpe en el puerto pirata para salir de la mala racha y mantenerse tranquilo en zona de clasificación.

Los aurinegros, por su lado, están sextos, con 38 unidades y marcan el corten la zona de cupos internacionales, por lo que debe quedarse con la victoria para seguir soñando con la Sudamericana y aguantar la presión de los rivales directores (Palestino, Deportes Concepción, La Serena y Huachipato).

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