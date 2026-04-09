¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la novena fecha de la Liga de Primera?

Este fin de semana se jugará la novena fecha de la Liga de Primera 2026, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido será el que animarán Deportes La Serena y Everton, programado para este sábado 11 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio La Portada.

El cuadro "granate" llega con la urgencia de revertir una racha negativa, tras sufrir una dura goleada 4-0 ante Universidad de Chile en la jornada anterior y sumar caídas en la Copa de la Liga. Actualmente, los nortinos se ubican en la duodécima posición con 9 puntos, por lo que necesitan escalar en la tabla.

Por su parte, los "ruleteros" tampoco atraviesan su mejor momento. El elenco viñamarino viene de empatar sin goles ante Ñublense y de registrar derrotas ante Limache y O'Higgins en el nuevo torneo. Situados en el decimotercer puesto con 8 unidades, los dirigidos por Walter Ribonetto buscarán dar el golpe como visitantes.

¿Qué canal transmite el partido entre Deportes La Serena y Everton?

El cotejo entre papayeros y viñamarinos será transmitido por la Señal 2 del 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.