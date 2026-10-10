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[RADIO EN VIVO] Huachipato vence a O'Higgins por la fecha 24 en la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.
- Sigue los partidos en vivo y online:
Sábado 10 de octubre
0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)
1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)
Domingo 11 de octubre
Lunes 12 de octubre