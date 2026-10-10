[RADIO EN VIVO] Huachipato vence a O'Higgins por la fecha 24 en la Liga de Primera

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.

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Sábado 10 de octubre

Cobresal 1-1 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio El Cobre.

0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)

Huachipato 2-0 O'Higgins. Segundo tiempo. Estadio Huachipato.

1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)

Domingo 11 de octubre

Everton vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Sausalito.

12:30 horas. Estadio Sausalito. Coquimbo Unido vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Deportes Concepción vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes Limache vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

Lunes 12 de octubre

Universidad de Chile vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.