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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[RADIO EN VIVO] Huachipato vence a O'Higgins por la fecha 24 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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[RADIO EN VIVO] Huachipato vence a O'Higgins por la fecha 24 en la Liga de Primera
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 10 de octubre

  • Cobresal 1-1 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio El Cobre.

0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)

  • Huachipato 2-0 O'Higgins. Segundo tiempo. Estadio Huachipato.

1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)

Domingo 11 de octubre

  • Everton vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Sausalito.
  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Deportes Limache vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

Lunes 12 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano. Suspendido.

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