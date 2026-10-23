[Radio en vivo 🎙] La U goleó a Everton en el cierre de la fecha 25
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.
Lunes 26 de octubre
1-0: 30' Eduardo Vargas (UCH); 2-0: 45+4' Eduardo Vargas (UCH); 3-0: 57' Agustín Arce (UCH); 1-3: 79' Cristian Palacios (EVE); 4-1: 80' Eduardo Vargas (UCH)
Viernes 23 de octubre
0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)
Sábado 24 de octubre
1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)
1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffan Pino (CSL)
Domingo 25 de octubre
0-1: 13' Luis Riveros (COQ); 1-1: 36' Matías Plaza, de penal (ÑUB); 2-1: 82' Diego Sanhueza (ÑUB)
0-1: 40' Fernando Zampedri, de penal (UC); 1-1: 45+2' Sebastián Saéz (ULC), 2-1: 58'; Nicolás Ferreyra (ULC), 3-1: 90+7'; Bayron Oyarzo (ULC)
*: Expulsado Jimmy Martínez a los 84' (UC)
0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: 82' Enzo Roco (PAL)
*: Expulsado Dilan Zúñiga a los 90+3' (PAL)
0-1: 18' Daniel Castro, de penal (LIM)