[Radio en vivo🎙] La U y Ñublense juegan en Rancagua por la fecha 24 de la Liga de Primera

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.

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Lunes 12 de octubre

Universidad de Chile vs. Ñublense. 17:00 horas. Estadio El Teniente. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escúchalo en Cooperativa Deportes.

Sábado 10 de octubre

Cobresal 1-1 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio El Cobre.

0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)

Huachipato 2-0 O'Higgins. Finalizado. Estadio Huachipato.

1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)

Domingo 11 de octubre

Everton 3-2 Deportes La Serena. Finalizado. Estadio Sausalito.

0-1: 10' Felipe Chamorro (DLS); 1-1: 28' Julián Alfaro (EVE); 1-2: 56' Matías Marín (DLS); 2-2: 78' Braian Martínez, de penal (EVE); 3-2: 88' Alan Medina, de penal (EVE)

1-0: 2' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 22' Javier Correa (CC); 2-1: 24' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 28' Guido Vadalá (COQ); 3-2: 47' Arturo Vidal (CC); 4-2: 58' Benjamín Chandía (COQ); 5-2: 81' Lucas Pratto (COQ)

Deportes Concepción 1-1 Unión La Calera. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

1-0: 49' Ethan Espinoza (CON); 1-1: 90+6' Cristopher Díaz (ULC)

Deportes Limache 2-2 Palestino. Finalizado. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

1-0: 45+2' Gonzalo Sosa (LIM); 1-1: 53' Sebastián Gallegos (PAL); 2-1: 55' Gonzalo Sosa (LIM); 2-2: 73' Ronnie Fernández (PAL)