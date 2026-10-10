[Radio en vivo🎙] La U y Ñublense juegan en Rancagua por la fecha 24 de la Liga de Primera
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.
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Lunes 12 de octubre
Sábado 10 de octubre
0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)
1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)
Domingo 11 de octubre
0-1: 10' Felipe Chamorro (DLS); 1-1: 28' Julián Alfaro (EVE); 1-2: 56' Matías Marín (DLS); 2-2: 78' Braian Martínez, de penal (EVE); 3-2: 88' Alan Medina, de penal (EVE)
1-0: 2' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 22' Javier Correa (CC); 2-1: 24' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 28' Guido Vadalá (COQ); 3-2: 47' Arturo Vidal (CC); 4-2: 58' Benjamín Chandía (COQ); 5-2: 81' Lucas Pratto (COQ)
1-0: 49' Ethan Espinoza (CON); 1-1: 90+6' Cristopher Díaz (ULC)
1-0: 45+2' Gonzalo Sosa (LIM); 1-1: 53' Sebastián Gallegos (PAL); 2-1: 55' Gonzalo Sosa (LIM); 2-2: 73' Ronnie Fernández (PAL)