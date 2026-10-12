El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó en Cooperativa que "las capacidades (de Chile) para monitorear todos los sistemas frontales del fenómeno de El Niño han estado completamente a la altura", aunque aseguró que el Gobierno, de todos modos, avanzará en adquirir radares meteorológicos el próximo año.

"Toda la red de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, en términos de pronósticos, han cumplido tal cual como se han estado monitoreando. Dicho esto, ¿cuál es la la ventaja de un radar meteorológico? Es la precisión de especificar si, en el contexto de un sistema frontal, hay algún cambio que advierta una especial intensidad en el fenómeno", explicó el militante UDI.

"Muchas veces los sistemas frontales, por condiciones determinadas, van mutando en el minuto. ¿Qué pasó la semana pasada, por ejemplo, en Las Condes? La nube no avanzó, se quedó detenida y por eso cayó mucha agua en poco tiempo. Ante esto, el radar meteorológico permite llegar hasta ese nivel de detalle (de advertir ese cambio)", dijo el subsecretario del Interior.

En este contexto, para el próximo año, "pusimos sobre la mesa la posibilidad de ir avanzando con algunos proyectos que estaban en carpeta desde hace varios Gobiernos atrás, que era la adquisición de los radares meteorológicos. Es una inversión grande, porque porque significa tener varios", aseguró Pavez.

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