Resumen: La U acortó distancia con Colo Colo antes del Superclásico

La disputa de la fecha 19 en la Liga de Primera dejó el torneo expectante para el Superclásico después de la igualdad de Colo Colo y el recorte de Universidad de Chile en la cima de la tabla.

Y es que el "Cacique" vio cortada su racha de nueve triunfos al hilo tras igualar 2-2 en el Monumental. Aunque Leandro Hernández y Javier Correa revirtieron la suerte del local tras la apertura de Bastián Yáñez, fue Arnaldo Castillo quien decretó la igualdad en los descuentos.

Este resultado encendió la ilusión para la U que remontó con un 1-3 ante Deportes Limache en Quillota. Allí, Daniel Castro abrió la cuenta, pero los pupilos de Fernando Gago reaccionaron con tantos de Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Gonzalo Reyna para quedar, con 36 unidades, a diez puntos de los "albos".

Por su parte, Ñublense dio un gran salto en la parte alta tras derrotar 2-1 a Unión La Calera en Chillán. La figura fue Sebastián Valencia tras anotar un doblete que superó el descuento de Christopher Díaz para el colista del certamen.

En el norte, Deportes Concepción ratificó su racha tras batir por 0-2 a Cobresal en el campamento minero. Normán Rodríguez y Aldrix Jara le permitieron a los "lilas" hilar su quinta victoria consecutiva para llegar a 26 unidades, dejando a los de Gustavo Huerta penúltimos con 17.

Aparte, la jornada tuvo su inauguración bajo una torrencial lluvia en el "Ester Roa", recinto en el que Deportes La Serena se llevó la victoria ante Universidad de Concepción con anotaciones de Angelo Henríquez y Rafael Delgado, tomando oxígeno de la parte baja.

En tanto, Everton logró un trabajado 1-1 ante Audax Italiano con un jugador menos. Esto, luego de Franco Troyansky abriese la cuenta y Emiliano Ramos convirtiese un golazo para olvidar la expulsión a Hugo Magallanes.

Este lunes, la jornada se completará con el cruce entre Palestino y Huachipato en La Cisterna a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT).

Mientras que el cruce entre Coquimbo Unido y Universidad Católica fue postergado para el 26 de agosto debido a la participación de ambos elencos en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Resultados de la Fecha 19

Viernes 14 de agosto

Universidad de Concepción 0-2 Deportes La Serena. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 24' Ángelo Henríquez (SER); 0-2: 60' Rafael Delgado (SER)

Sábado 15 de agosto

Deportes Limache 1-3 Universidad de Chile. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

1-0: 2' Daniel Castro (LIM); 1-1: 45+2' Fabián Hormazábal (UCH); 1-2: 75' Agustín Arce (UCH); 1-3: 90' Gonzalo Reyna (UCH)

Everton 1-1 Audax Italiano. Estadio Sausalito.

0-1: 15' Franco Troyansky, de penal (AUD); 1-1: 54' Emiliano Ramos (EVE)

Ñublense 2-1 Unión La Calera. Estadio "Nelson Oyarzún".

1-0: 22' Sebastián Valencia (ÑUB); 2-0: 44' Sebastián Valencia (ÑUB); 2-1: 77' Christopher Díaz (ULC)

Domingo 16 de agosto

Cobresal 0-2 Deportes Concepción. Estadio El Cobre.

0-1: 45' Norman Rodríguez (CON); 0-2: 90+1' Aldrix Jara (CON)

Colo Colo 2-2 O'Higgins. Estadio Monumental.

0-1: 47' Bastián Yáñez (OHI); 1-1: 49' Leandro Hernández (CC); 2-1: 75' Javier Correa (CC); 2-2: 90+5' Arnaldo Castillo (OHI)

Lunes 17 de agosto

Palestino vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Postergado por participación internacional (26 de agosto)

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 19 46 +21 Libertadores 2 Universidad de Chile 19 36 +13 Libertadores 3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo "Chile 4" 4 Ñublense 18 29 +2 Sudamericana 5 Everton 19 27 +6 Sudamericana 6 Palestino 18 27 0 Sudamericana 7 Deportes Concepción 19 26 -1 Sudamericana 8 Coquimbo Unido 17 25 +3 - 9 Deportes Limache 18 24 +5 - 10 Huachipato 18 24 -4 - 11 O'Higgins 19 24 -6 - 12 La Serena 19 23 -3 - 13 Audax Italiano 19 21 -3 - 14 Universidad de Concepción 18 19 -17 - 15 Cobresal 19 17 -10 Descenso 16 Unión La Calera 19 13 -20 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 18 2 Daniel Castro Deportes Limache 10 3 Javier Correa Colo Colo 9 3 Nelson Da Silva Palestino 9 5 Justo Giani Universidad Católica 8 5 Eduardo Vargas Universidad de Chile 8 5 Lionel Altamirano Huachipato 8 5 Maximiliano Romero Colo Colo 8 9 Alan Medina Everton 7 9 Sebastián Sáez Unión La Calera 7

Programación - Fecha 20

Viernes 21 de agosto

Audax Italiano vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 22 de agosto

Huachipato vs. Deportes Limache. 17:30 horas. Estadio Huachipato.

17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Ñublense. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 23 de agosto

Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes La Serena vs. Cobresal. 12:00 horas. Estadio La Portada.

12:00 horas. Estadio La Portada. Universidad de Chile vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Nacional.

15:00 horas. Estadio Nacional. O'Higgins vs. Palestino. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 24 de agosto

Everton vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio Sausalito.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.