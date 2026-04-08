Revés definitivo: Segunda Sala del Tribunal confirmó pérdida de puntos de La Calera

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la apelación presentada por Unión La Calera y ratificó el castigo que le resta seis puntos al cuadro "cementero", confirmando las victorias por secretaría (3-0) para Everton y Cobresal por la alineación indebida de seis jugadores extranjeros.

Tras la audiencia realizada el pasado 7 de abril con la presencia de los abogados de todas las partes involucradas, el tribunal entregó este miércoles su veredicto definitivo.

Por decisión unánime, se resolvió "confirmar la sentencia de la Primera Sala de fecha 6 de marzo de 2026, rechazando las impugnaciones efectuadas por el Club de Deportes La Calera".

El motivo de la dura sanción radica en la infracción al Artículo 31° de las Bases del Campeonato de Primera División 2026. Durante los encuentros disputados el 2 y 9 de febrero, el elenco de la Región de Valparaíso llegó a tener a seis forasteros simultáneamente en el terreno de juego por la presencia de Axel Encinas.

Si bien los caleranos argumentaron en su defensa que el jugador aún pertenecía a los registros del fútbol formativo, el tribunal desestimó dicha justificación.

Los puntos en disputa corresponden a los duelos frente a Everton de Viña del Mar y Cobresal.

Con esta sentencia inapelable, Unión La Calera sufre un severo daño en sus aspiraciones deportivas de la presente temporada. Al decretarse la derrota por 3-0 en ambos compromisos, la escuadra "cementera" pierde oficialmente las seis unidades que había disputado en cancha, pasando a quedarse con tan solo tres puntos y cayendo a zona de descenso junto a Deportes Concepción.