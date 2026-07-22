Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.0°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Roberto Tobar adelantó que pausa de hidratación en el fútbol chileno será solo por calor extremo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP aclaró que la medida no se implementará de forma regular.

Roberto Tobar adelantó que pausa de hidratación en el fútbol chileno será solo por calor extremo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La pausa de hidratación no será una norma habitual en el fútbol chileno, tal como lo confirmó Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien descartó que esta medida, adoptada en la Copa del Mundo 2026 con variadas polémicas, vaya a incorporarse de manera automática en el desarrollo de los partidos del fútbol profesional chileno.

En conversación con el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el exjuez internacional detalló que la interrupción del juego por este concepto se limitará estrictamente a condiciones climáticas que así lo justifiquen.

"No habrá pausa de hidratación en el fútbol chileno. Salvo en el verano, en partidos con alta temperatura, donde se va a detener el juego", explicó Tobar.

Finalmente, Tobar sostuvo que la determinación adoptada en Chile se encuentra alineada con los criterios y protocolos definidos por otras asociaciones de fútbol a nivel internacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada