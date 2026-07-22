Roberto Tobar adelantó que pausa de hidratación en el fútbol chileno será solo por calor extremo

La pausa de hidratación no será una norma habitual en el fútbol chileno, tal como lo confirmó Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien descartó que esta medida, adoptada en la Copa del Mundo 2026 con variadas polémicas, vaya a incorporarse de manera automática en el desarrollo de los partidos del fútbol profesional chileno.

En conversación con el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el exjuez internacional detalló que la interrupción del juego por este concepto se limitará estrictamente a condiciones climáticas que así lo justifiquen.

"No habrá pausa de hidratación en el fútbol chileno. Salvo en el verano, en partidos con alta temperatura, donde se va a detener el juego", explicó Tobar.

Finalmente, Tobar sostuvo que la determinación adoptada en Chile se encuentra alineada con los criterios y protocolos definidos por otras asociaciones de fútbol a nivel internacional.