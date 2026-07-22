Indagan ataque a balazos en Colina: Víctima recibió 10 disparos

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la PDI indagan un ataque a disparos que dejó a un hombre en estado grave tras recibir una decena de balazos en la comuna de Colina.

El tiroteo ocurrió la madrugada de este miércoles, según la fiscal ECOH Camila López: "Se recibió una denuncia por parte de Carabineros que informaba de un sujeto masculino que se encontraba con múltiples impactos balísticos en su cuerpo, alrededor de 10".

"Producto de la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a un centro asistencial de la Región Metropolitana, donde se encuentra atendido", añadió la persecutora.

Junto con la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI realiza las primeras diligencias en el mentado recinto de salud con el fin de esclarecer la dinámica del ataque.