Roberto Tobar: El VAR en el partido de Audax y la UC funcionó bajo total normalidad

Luego de las polémicas y dudas instaladas sobre el arbitraje en el reciente encuentro entre Audax Italiano y Universidad Católica (3-4), el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, salió al paso de las especulaciones y confirmó que el sistema de videoarbitraje (VAR) operó sin inconvenientes durante todo el cotejo.

"Yo quiero confirmar que el desarrollo tecnológico y operativo del VAR en el partido funcionó bajo total normalidad", dijo el exjuez en diálogo con el programa "Círculo Central".

Para respaldar esta afirmación, se reveló la existencia de pruebas audiovisuales captadas desde el interior de la cabina de los jueces. "Tenemos el registro a través de la cámara que está al interior de la cabina, donde muestra los 100 minutos que dura el encuentro. En ningún momento las pantallas se cayeron o se fueron a negro", explicó.

"Esto lo tenemos en la ANFP por si alguien quiere ir a revisar esta evidencia que tenemos", complementó.