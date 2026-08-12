Tribunal absolvió a Caputto y Felipe Gutiérrez tras el clásico de la Región de Coquimbo

Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido, y Felipe Gutiérrez, director técnico de Deportes La Serena, fueron absueltos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de las expulsiones que ambos recibieron durante los incidentes finales del empate 1-1 en el clásico de la Región de Coquimbo.

El árbitro Diego Flores expulsó a los dos entrenadores a los 90+10 minutos. En ambos casos, el informe señaló que abandonaron deliberadamente el área técnica y actuaron "de forma provocativa y exaltada contra el director técnico adversario". Pese a esa descripción, el Tribunal decidió absolver tanto a Caputto como a Gutiérrez y ninguno recibió partidos de suspensión.

El médico de Coquimbo recibió un partido de castigo

Distinta fue la resolución para Rodrigo Araya, médico de Coquimbo Unido, quien había sido expulsado a los 90+7 minutos. Según el informe arbitral, durante una revisión y en medio de una confrontación se dirigió hacia la banca visitante y gritó "hijos de puta". El Tribunal le aplicó un partido de suspensión.

También hubo sanciones para los futbolistas expulsados durante los minutos finales. Manuel Fernández, de Coquimbo Unido, recibió un partido luego de que el árbitro informara que impactó con el brazo el rostro de un rival cuando el balón no estaba en disputa. Sebastián Díaz, de Deportes La Serena, también fue castigado con un encuentro por golpear con su mano el rostro de un adversario durante una confrontación.

Galani y Escalante también quedaron suspendidos

Las resoluciones añadieron otras dos bajas vinculadas al encuentro: Sebastián Galani, capitán de Coquimbo Unido, llegó a su quinta tarjeta amarilla y quedó suspendido por un partido, mientras Gonzalo Escalante, de Deportes La Serena, recibió idéntico castigo al alcanzar también su quinta amonestación.

Coquimbo Unido, además, quedó citado como institución para la audiencia del miércoles 19 de agosto por una denuncia arbitral relacionada con el ingreso a la zona de exclusión, situación que deberá ser analizada por el Tribunal en su próxima sesión.

Un clásico con expulsiones, problemas de iluminación y empate en el final

El informe arbitral dejó varias observaciones adicionales sobre el encuentro disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". El partido comenzó con dos minutos de retraso debido a la salida tardía de Coquimbo Unido y durante su desarrollo parte del sistema de iluminación artificial del estadio permaneció apagado, provocando una iluminación deficiente e irregular que, según el juez, no impidió continuar normalmente el juego.

También se dejó constancia de que tres jugadores de Coquimbo Unido ingresaron al campo durante el protocolo inicial con menores de edad en brazos, una activación que no contaba con autorización de Ligas Profesionales.

Deportes La Serena abrió la cuenta a los 66 minutos mediante Felipe Chamorro, pero Coquimbo Unido rescató el empate 1-1 en los 90+5' gracias a Pablo Rodríguez, antes de que el encuentro terminara marcado por las expulsiones y enfrentamientos entre ambos equipos.