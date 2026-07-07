Tribunal castigó a Deportes Limache por infringir el Fair Play Financiero

Deportes Limache fue sancionado este martes por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP con la prohibición de inscribir nuevos futbolistas en el actual mercado de pases, tras detectarse un incumplimiento en las normas de control económico.

La medida se adoptó luego de que la Unidad de Control Financiero (UCF) confirmara que la institución sobrepasó los límites de gasto permitidos en relación con sus ingresos, afectando la planificación deportiva del club para el resto de la temporada.

Según el organismo técnico de la ANFP, el club vulneró los principios de sostenibilidad que buscan mantener la paridad competitiva en el torneo nacional.

La Primera Sala dictaminó la medida tras detectar vulneraciones en los balances de las últimas tres temporadas. (FOTO: ATON)

El fallo especifica que la denuncia de la UCF determinó que el club "habría vulnerado las normas de Fair Play Financiero concernientes a las pérdidas de resultado y gasto de los clubes del fútbol chileno durante las últimas tres temporadas".

Desequilibrio en las planillas

La investigación arrojó cifras concretas sobre el exceso presupuestario en el que incurrió la administración del equipo de la Región de Valparaíso. Las normas actuales exigen que el costo del plantel guarde una proporción directa con la recaudación y los activos del club.

En el informe detallado por la UCF, se indica que la escuadra "excedió en un 14,1% el monto máximo permitido que cada elenco puede utilizar de sus ganancias para el financiamiento de su plantilla, el cual se traduce en un 70% de sus ingresos totales".

Este sobregiro fue el detonante para que el Tribunal de Disciplina aplicara la sanción administrativa de cierre de mercado.

Esta resolución surge a partir de una denuncia formal interpuesta por la Unidad de Control Financiero. (FOTO: ATON)

Escenario de apelación

Pese a la contundencia del fallo en primera instancia, Deportes Limache no da por cerrada su participación en el mercado de fichajes. La dirigencia cuenta con plazos legales para elevar el caso a una instancia superior y tratar de habilitar la llegada de nuevas piezas para el equipo.

De no prosperar el recurso, el cuerpo técnico deberá afrontar lo que resta de campeonato exclusivamente con los nombres que ya tiene en su nómina actual.