U. de Conce venció a Deportes Concepción con goles de Mesías y Waterman
Publicado:
Fotos Destacadas
La arquera Ryann Torrero se lució al posar junto a un Aston Martin
Aprovechó San Valentín: Dante Poli contrajo matrimonio en Chiloé
"Trompita" celebró 65 años y desafía la esperanza de vida de los elefantes
Fotos Recientes
Atlético Madrid fue goleado por Rayo Vallecano en la liga española
La arquera Ryann Torrero se lució al posar junto a un Aston Martin
Aprovechó San Valentín: Dante Poli contrajo matrimonio en Chiloé
Universidad de Concepción lo dio vuelta y venció 2-1 a Deportes Concepción en una nueva edición del derbi penquista en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" , válido por la tercera fecha de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados