La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Estadio Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación que alista "Paqui" para el duelo de Universidad a Chile ante Palestino
Con Cepeda protagonista: El empate de Elche ante Osasuna en La Liga de España
Boric apareció en La Moneda con su hija en brazos: "A la mamá se le terminó el posnatal"
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Estadio Monumental
AC Milan venció en la agonía a Pisa de Felipe Loyola en la Serie A
La desazón de Everton tras caer ante Huachipato y sumar su tercera derrota consecutiva
Esta es la formación que preparó Colo Colo para recibir a Unión La Calera este domingo en el Monumental, a partir de las 20:30 horas, en la tercera fecha de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados