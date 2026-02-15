Aprovechó San Valentín: Dante Poli contrajo matrimonio en Chiloé
El exfutbolista Dante Poli se casó por tercera vez, luego de sellar el recién pasado Día de San Valentín su matrimonio civil con Melisa Cruz, en una íntima ceremonia que se celebró en Chiloé. La boda contó con el exarquero Waldemar Méndez, y su esposa María Gracia Subercaseaux, como invitados y testigos del matrimonio.
