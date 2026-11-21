Universidad de Concepción quedó al borde del descenso en la Liga de Primera, tras perder por 2-3 ante Ñublense este sábado en el Estadio "Ester Roa", en la fecha 28, la antepenúltima del torneo.

El cuadro penquista está colista con 26 puntos, a cuatro de Cobresal y Audax Italiano, que marcan el corte en la zona de salvación, y faltando solo dos fechas, con seis unidades por disputar.

El Campanil necesitaba con urgencia la victoria en Collao, pero se complicó de entrada con un gol de penal de Matías Plaza (7').

La reacción fue de inmediata y la U penquista igualó gracias a tiro libre Cristopher Mesías (13'), pero Ñublense volvió a ponerse en ventaja con gol de cabeza Franco Rami (15').

En la segunda parte, la UDEC tuvo la chance de igualar con un penal, pero Jeison Fuentealba desperdició la oportunidad, un fallo que golpeó anímicamente a los locales (65').

Ñublense aprovechó la ocasión y decretó el tercero, el segundo personal de Franco Rami (69').

Finalmente, la U. de Conce intentó con desesperación sumar un punto y sólo logró descontar con un golazo de Antonio Díaz, cuando el tiempo no alcanzaba para más (90+1').

El resultado dejó a Ñublense con 38 puntos en el noveno puesto y los de Chillán se ilusionan con la zona de copas, ya que Everton marca el corte en los puestos de Sudamericana con 40 puntos en el sexto puesto.

En la próxima fecha, Ñublense enfrentará a Cobresal y U. de Concepción enfrentará a Unión La Calera, el otro equipo que está en zona de descenso, un duelo que puede ser decisivo en la penúltima jornada.