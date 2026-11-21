Este domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), la fecha 28 de la Liga de Primera vivirá el gran clásico 190 entre Colo Colo y Universidad Católica, cuyo resultado será importante en la pelea que protagonizan los cruzados por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Los albos llegan como flamantes campeones de la Liga de Primera, pero quieren mantener el ritmo pensando en las semifinales de la Copa Chile.

Además, no quieren que su primer partido oficial como campeones sea una derrota ante un clásico rival.

En tanto, los "cruzados" son terceros y buscarán el triunfo como visitante para empujar en la apretada carrera con Universidad de Chile por el cupo "Chile 2", considerando que los azules vencieron a O'Higgins y siguen con su colchón de puntos.

El duelo entre ambos por la primera rueda del torneo terminó con un triunfo colocolino por 2-1 en el Claro Arena gracias a un doblete de Javier Correa, quien será baja por el resto del año tras ser operado de meniscos.

Colo Colo tiene cuatro victorias consecutivas, sumando la Copa Chile y un amistoso ante Racing Club de Argentina con equipo alternativo durante la pausa por fecha FIFA.

El más reciente partido del "Cacique" en la Liga de Primera fue la consagración del título con un 2-1 sobre Ñublense en Chillán.

Además de los resultados positivos, en la previa Colo Colo también firmó la continuidad del técnico Fernando Ortiz, luego de un par de semanas de diálogo con la directiva encabezada por Aníbal Mosa.

Respecto a lo deportivo, el DT señaló que pese a tener el título ya ganado, "adentro hay objetivos por cumplir, los jugadores lo tienen bien clarito. Tuvieron para distraerse y el día que retomamos saben que tenemos el objetivo próximo de la Copa Chile; más sabiendo que el domingo es un clásico y todo el mundo lo quiere ganar".

Sin embargo, el Cacique llegará con bajas importantes: Arturo Vidal, Javier Correa y Diego Ulloa están lesionados.

El campeón formará con Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz.

Por el lado de la UC, tienen dos triunfos consecutivos en las últimas jornadas: Un 1-0 en el clásico universitario frente a la U y un 3-0 sobre Deportes Limache; ambos como local.

El técnico Daniel Garnero, cuyo futuro en Católica está bajo incertidumbre, felicitó a Colo Colo por el título en la conferencia de prensa conjunta, pero remarcó que "es un partido importante para nosotros. Nos estamos jugando la clasificación a Copa Libertadores. Nos motiva mucho porque es un clásico, jugando con el estadio en contra".

De todas formas, también bajó el nivel de presión para sus dirigidos: "Por más que ganemos, tal vez no nos alcance (para el 'Chile 2'). La palabra quizás no es 'obligación'. Hay que ganar, y se le agrega que es un clásico contra el campeón. Confiamos en que podemos hacerlo bien e irnos contentos. Nuestro objetivo es eso".

Se espera que "la franja" inicie con Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel.

El partido en el Estadio Monumental arrancará a las 18:00 horas con arbitraje de José Cabero. Podrás seguirlo en la cobertura Minuto a Minuto de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.