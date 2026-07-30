U. de Concepción y Audax Italiano quieren alejarse de la parte baja de la Liga en el inicio de la fecha 17

Universidad de Concepción y Audax Italiano abrirán este viernes la fecha 17 de la Liga de Primera, desde las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Este Roa", en un partido donde ambos equipos quieren sumar para alejarse de la parte baja de la tabla.

Los penquistas, dirigidos por Ricardo Riveros, tendrán su debut en la segunda rueda, ya que el partido de la semana pasada con Coquimbo Unido, en la fecha 16, fue suspendido por el sistema frontal que afectó a la zona central.

El "Campanil" tiene 19 puntos en el duodécimo puesto y antes del receso, llevaba tres partidos consecutivos sin ganar; el último por el torneo nacional fue en junio, una dolorosa caída por 5-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena.

Audax Italiano, por su lado, perdió la semana pasada ante Universidad de Chile en La Florida y está en condición similar a su rival, ya que también suma tres duelos al hilo sin ganar en el torneo.

Los dirigidos por Patricio Graff tienen 16 unidades en el decimocuarto puesto, al borde de la zona de descenso, por lo que están obligados a sumar para mantener la distancia con los colistas, Cobresal (14) y Unión La Calera (13).

El duelo será arbitrado por Matías Assadi, asistido por Eric Pizarro y Víctor Pasmiño; el cuarto juez será Matías Valenzuela, y el VAR estará a cargo de Diego Flores y Aldo Gómez.

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