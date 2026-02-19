Unión La Calera quiere meter presión por el liderato en el duelo ante Ñublense

Unión La Calera recibirá a Ñublense este viernes en el inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán", con la misión de meter presión en la pelea por el liderato.

Los cementeros, pese a caer en su último encuentro frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, se ubican cuartos en la tabla con seis unidades y tienen opciones de dormir como líderes si cosechan los tres puntos y presionar a Deportes Limache, que jugará con la U el domingo en el cierre de la cuarta fecha.

A su vez, los chillanejos vienen de vencer por la cuenta mínima a Audax Italiano en condición de local y se encuentran en la novena posición con cinco puntos, por lo que necesitan seguir sumando para no estancarse en la mitad de tabla.

El arbitró para este encuentro será Nicolás Gamboa y lo acompañarán en el VAR Rodrigo Carvajal y Emilio Bastías.

Podrás seguir todos los detalles del cotejo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.