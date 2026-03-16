Unión La Calera se repuso de tres goles en contra y empató en la agonía ante O'Higgins

En una gran reacción, Unión La Calera se repuso de tres goles en contra y empató este lunes 3-3 ante O'Higgins en el Estadio "Nicolás Chahuán", en un partido por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Al minuto de juego, Martín Sarrafiore abrió el marcador para los celestes con un zurdazo desde la esquina del área calerana.

El volante trasandino repitió a los 23 minutos, tras un remate rasante desde la media luna que batió al portero cementero Nicolás Avellaneda.

El recientemente citado a la selección chilena Felipe Ogaz aprovechó un rebote en área chica y desde el suelo empujó el balón a las redes a merced.

El primer descuento para los caleranos fue obra de Sebastián Sáez, quien después de una mala salida de Carabalí y un remate en el palo, cabeceó sin resistencia a los 79'.

El mismo Sáez, a los 85 minutos, marcó de penal el tanto que acercó a los de Calera en el marcador.

En la agonía del encuentro (90+7), Matías Campos López definió de borde interno, tras un gran centro de Sáez e igualó el encuentro.

Con este resultado, los de Rancagua se ubicaron en el noveno puesto con diez puntos. Mientras que los cementeros quedaron en la sétima ubicación con las mismas unidades.

O'Higgins se medirá ante Deportes Limache, este domingo 22 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio El Teniente, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Por su parte, Unión La Calera enfrentará a Audax Italiano, este viernes 20 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán", por la primera jornada de la etapa grupal de la Copa de la Liga.