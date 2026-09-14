Unión La Calera venció a Limache y sumó puntos de oro por la permanencia

Unión La Calera venció por 1-0 a Deportes Limache este lunes en el "Nicolás Chahuán", en la fecha 23 de la Liga de Primera, y sumó puntos de oro en su lucha por la permanencia.

El conjunto cementero, con Carlos Galdames como técnico interino, cortó una negativa racha de 12 partidos sin ganar y sumó 17 puntos. Pese a que sigue en el último lugar, con la victoria logró recortar la distancia con Universidad de Concepción, el penúltimo, que tiene 22, y con Cobresal, que está fuera de la zona roja con 24 positivos.

El único gol de la jornada fue en la primera parte, con un preciso cabezazo de Nicolás Ferreyra (16'), tras centro de Kevin Méndez.

Limache, por su lado, se mantuvo en el sexto lugar de la tabla con la derrota, con 33 puntos, en puesto de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha de la Liga, que será en octubre, Limache recibirá a Palestino, mientras que La Calera visitará a Deportes Concepción.