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Tópicos: País | Gabriel Boric | Familia

Expresidente Boric revela hospitalización de su hija: "Una experiencia difícil"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Violeta estuvo una semana internada en la UTI del Hospital Exequiel González Cortés, por lo que el exmandatario admitió que como familia "pasamos susto".

Tras su recuperación, Boric agradeció por nombre a quienes atendieron a la pequeña, y a la salud pública en su conjunto, que -en sus palabras- suele ser "desprestigiada".

Expresidente Boric revela hospitalización de su hija:
 Gabriel Boric

Mediante una publicación que también fue firmada por Paula Carrasco, el exmandatario afirmó que "este mes nos tocó vivir una experiencia difícil".

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El expresidente Gabriel Boric reveló en sus redes sociales la reciente hospitalización de su hija Violeta, que estuvo internada durante una semana en la UTI del Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel.

"Este mes como familia nos tocó vivir una experiencia difícil", comienza la publicación -firmada por el exmandatario y su pareja, Paula Carrasco-, antes de indicar: "Estuvimos con la Violeta una semana hospitalizada en la UTI del Exequiel González Cortés por una neumonía jodida".

"Pasamos susto, pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos", añadió Boric.

Dada la recuperación de la pequeña, el expresidente agradeció "de todo corazón a todos quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la salud pública", puesto que "hemos visto demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan".

"Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos", profundizó.

En ese sentido, agradeció por nombre a decenas de funcionarias y funcionarios de salud que asistieron a su hija, así como a "toda la comunidad del Hospital Exequiel Gonzaléz Cortés, porque vimos su dedicación entera a cada uno de los niños y niñas que les tocaba atender. También a todos los profesionales y técnicos que nos atendieron en el CESFAM Barros Luco".

"En definitiva, queremos decirles que estando conscientes de los desafíos que seguimos teniendo, la salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan", cerró Boric.

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