Chomali por informe de Contraloría: Veo difícil que un paciente de alto riesgo esperara 73 horas por atención

La ministra de Salud, May Chomali, salió al paso del informe de Contraloría que arrojó que pacientes con urgencias vitales esperaron hasta 73 horas para ser atendidos en la red pública.

Desde La Moneda, Chomali recalcó que "no necesariamente lo que se registra refleja exactamente y eso es algo que estamos mirando y el subsecretario de Redes Asistenciales ha instruido mirar aquellos casos que sobrepasaban con creces los tiempos de atención para ver si no es un tema de registro".

"En los casos en que nos demoramos más de atender que lo que estaba recomendado tenemos que revisar las coberturas y ver porqué se están atendiendo. Muchas veces ocurre que no tenemos la cantidad de camas disponibles para poder hospitalizar pacientes y no tenemos cupos para ingresar a los pacientes a box", recordó.

Chomali insistió en que "yo veo difícil y quiero ser muy transparente, veo difícil que una persona que fue calificada de alto riesgo haya estado 73 horas esperando una atención, si es que fue clasificada como de alto riesgo".

"Si efectivamente la persona esperó, en la sala de espera, para atenderse 70 y tantas horas, estando calificado como C1, obviamente que se va a tener que hacer las acciones que se necesiten para corregir ese error", adelantó.

La ministra aseveró que "un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Por lo tanto, si yo lo atendí a las 72 horas ese paciente debió haber fallecido. Entonces es difícil de creer que haya estado en la sala de espera por 72 horas sin que lo hayan atendido".