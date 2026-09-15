Soto por los indultos: "Kast cometería el mismo error que cometió Boric"

El presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó en El Primer Café los eventuales indultos que analiza el Gobierno y alertó que su concesión podría afectar gravemente la gestión del Presidente José Antonio Kast, tal como ocurrió durante la Administración de Gabriel Boric.

"Creo que el Presidente Kast cometería el mismo error, por el otro lado de la vereda política, que cometió el presidente Gabriel Boric en su momento cuando descuidó y dinamitó la posibilidad de un acuerdo nacional de seguridad indultando a presos del estallido social", planteó.

El parlamentario recalcó que si bien los delitos de lesa humanidad no son comparables con el estallido social, enfatizó que la consecuencia política "sí es homologable".

"De verdad, anótenlo, es irreparable. Si el Gobierno da paso a los indultos, va a entrar en un hoyo del cual le va a costar mucho salir, porque entra en una lógica demasiado extrema, demasiado ideológica", puntualizó

Los indultos concedidos por Boric a fines de 2022 generaron una crisis política y elevaron en nueve puntos su desaprobación, hasta el 70%, según la encuesta Cadem publicada en enero de 2023.

Riquelme defendió la revisión caso a caso

El diputado republicano Alejandro Riquelme recordó que Kast descartó conceder un indulto general y optó por analizar individualmente cada solicitud.

"Esa revisión está en proceso, y esa es una facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República", afirmó, junto con expresar su confianza en que el Mandatario la ejercerá "en el momento preciso y con los antecedentes arriba de la mesa".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que "no pueden haber indultos para responsables de crímenes de lesa humanidad", pues aquello significaría "un retroceso en el concierto internacional".

En tanto, Luis Pardo (RN) pidió incorporar la dimensión humanitaria al debate, especialmente cuando se trata de condenados con enfermedades terminales o un grave deterioro de salud.

"Rebaja la causa de los derechos humanos el no tener condiciones humanitarias, no solo para esos presos, sino que para cualquiera que esté cumpliendo una condena", manifestó.