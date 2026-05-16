Unión San Felipe cortó mala racha y hundió más a Rangers en el Ascenso

Unión San Felipe cortó su negativa racha en la Liga de Ascenso y hundió aún más al colista Rangers, tras vencer por 2-1 este sábado en la duodécima fecha.

San Felipe, que jugó de local en el estadio municipal de la ciudad, llevaba tres derrotas al hilo, pero pudo festejar con los goles de Jorge Brun (9') y Benjamín Aravena (60'); el descuento para los talquinos fue de Damián González al final del encuentro (90+2').

San Felipe quedó con 12 puntos en el duodécimo puesto de la tabla y en la próxima fecha visitará a Deportes Temuco; Rangers, por su lado, está colista, con solo tres puntos en 12 fechas y recibirá a Santiago Wanderers en la siguiente jornada.