Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La mano de Pablo Parra que reclamó con todo la U al final del duelo con la U. de Conce

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con gran controversia terminó el partido en el Estadio Nacional.

El empate de Universidad de Chile y U. de Concepción terminó con una gran controversia en el Estadio Nacional, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera, debido a una evidente mano de Pablo Parra en el área penquista y que no fue cobrada como penal por el árbitro José Cabero, sin revisión de VAR.

En el minuto 90+9, en una jugada defensiva, Parra desvió la dirección con el brazo y los jugadores azules de inmediato empezaron a hacer gestos para que se cobrara el penal, pero el árbitro dejó que continuara el partido hasta el pitazo final.

 

