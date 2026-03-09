[VIDEO] La mano de Pablo Parra que reclamó con todo la U al final del duelo con la U. de Conce

El empate de Universidad de Chile y U. de Concepción terminó con una gran controversia en el Estadio Nacional, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera, debido a una evidente mano de Pablo Parra en el área penquista y que no fue cobrada como penal por el árbitro José Cabero, sin revisión de VAR.

En el minuto 90+9, en una jugada defensiva, Parra desvió la dirección con el brazo y los jugadores azules de inmediato empezaron a hacer gestos para que se cobrara el penal, pero el árbitro dejó que continuara el partido hasta el pitazo final.