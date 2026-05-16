Universidad de Chile visita a un complicado Cobresal buscando romper una negativa racha

En un encuentro de realidades opuestas durante la duodécima fecha de la Liga de Primera , Universidad de Chile visita a Cobresal este domingo 17 de mayo a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) buscando romper una negativa racha.

El "Romántico Viajero" llega en la séptima plaza con 17 puntos y la posibilidad de acercarse a los puestos de avanzada. Sin embargo, a sus espaldas tiene un registro que no los ve vencer a los "mineros" desde 2020, es decir, hace once partidos en Primera División.

Para quebrar un historial que tampoco lo ve festejar en El Salvador desde 2016, Fernando Gago formará con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Diego Vargas; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Por su parte, el equipo dirigido por Gustavo Huerta está en un presente crítico al ser decimocuarto con apenas 10 unidades. Si bien consiguieron un triunfo 2-1 ante Universidad de Concepción en Copa de la Liga, encadenan cinco derrotas al hilo en la Liga de Primera.

Con arbitraje de Franco Jimenez, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.