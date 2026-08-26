[VIDEO] Coquimbo aprovechó la vía aérea para superar la UC con gol de Johansen

Coquimbo Unido se fue al descanso ante Universidad Católica con ventaja de 1-0 en su duelo pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera, cumpliendo la vieja máxima de "dos cabezazos en el área son gol".

Al minuto 40 Juan Cornejo levantó un centro desde larga distancia, Francisco Salinas pivoteó y Nicolás Johansen ganó por arriba en área chica para dejar sin opción a Vicente Bernedo.

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