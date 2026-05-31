[VIDEO] El autogol de Alfonso Parot en el duelo de Limache y Coquimbo

El jugador de Deportes Limache, Alfonso Parot, anotó un gol en contra que permitió el empate parcial de Coquimbo Unido en el primer tiempo de su duelo por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Corría el minuto 38 cuando el central batió su propio arco al intentar cortar un centro rasante. Con aquella desafortunada acción el marcador se ponía 1-1.