Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El gol anulado a Maxi Romero ante O'Higgins por una falta previa de Tomás Alarcón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El árbitro Mathías Riquelme anuló la anotación tras revisar el VAR.

[VIDEO] El gol anulado a Maxi Romero ante O'Higgins por una falta previa de Tomás Alarcón
Colo Colo lamentó un gol anulado a Maximiliano Romero, que pudo ser el segundo ante O'Higgins en la cuarta fecha de la Liga de Primera, debido a una falta previa de Tomás Alarcón que revisada en el VAR por el árbitro Mathías Riquelme (85').

Revisa el gol anulado en el compacto del partido: 

