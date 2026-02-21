Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] El gol anulado a Maxi Romero ante O'Higgins por una falta previa de Tomás Alarcón
El árbitro Mathías Riquelme anuló la anotación tras revisar el VAR.
Colo Colo lamentó un gol anulado a Maximiliano Romero, que pudo ser el segundo ante O'Higgins en la cuarta fecha de la Liga de Primera, debido a una falta previa de Tomás Alarcón que revisada en el VAR por el árbitro Mathías Riquelme (85').
