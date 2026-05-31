[VIDEO] El gran desajuste del fondo de Coquimbo que permitió el gol de Limache

El jugador de Deportes Limache Vicente Alvarez aprovechó un gran error en la zona defensiva de Coquimbo Unido para anotar el primer gol del partido en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández", por la fecha 14 de la Liga de Primera.

A los 10 minutos de juego parecía que los centrales piratas tenían controlado el balón, pero Manuel Fernández no se entendió con el arquero Alejandro Osorio y dejó que el balón siguiera su curso. El esférico perdió potencia y Alvarez arremetió para madrugar al golero que esperaba atrapar al borde del área.

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