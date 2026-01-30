[VIDEO] El VAR salvó de la roja a Octavio Rivero y a la U de una segunda expulsión ante Audax

El delantero Octavio Rivero se salvó de la expulsión en Universidad de Chile y sólo recibió tarjeta amarilla por un manotazo a Enzo Ferrario, en el primer tiempo del duelo contra Audax Italiano, en el arranque de la Liga de Primera.

En la media hora de juego, Rivero saltó con los brazos abiertos y pasó a llevar a Ferrario, provocando que el árbitro Gastón Philippe sacara de inmediato la roja directa. Sin embargo, el juez, tras revisar la jugada en el VAR, cambió su decisión y sólo amonestó al ariete azul.

La decisión del juez también salvó a los azules, que ya habían sufrido la expulsión de Felipe Salomoni.

Revisa la jugada a continuación: