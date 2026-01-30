Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El VAR salvó de la roja a Octavio Rivero y a la U de una segunda expulsión ante Audax

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El juez Gastón Philippe primero había mostrado la roja directa, pero cambió su decisión tras revisar la jugada.

[VIDEO] El VAR salvó de la roja a Octavio Rivero y a la U de una segunda expulsión ante Audax
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Octavio Rivero se salvó de la expulsión en Universidad de Chile y sólo recibió tarjeta amarilla por un manotazo a Enzo Ferrario, en el primer tiempo del duelo contra Audax Italiano, en el arranque de la Liga de Primera.

En la media hora de juego, Rivero saltó con los brazos abiertos y pasó a llevar a Ferrario, provocando que el árbitro Gastón Philippe sacara de inmediato la roja directa. Sin embargo, el juez, tras revisar la jugada en el VAR, cambió su decisión y sólo amonestó al ariete azul.

La decisión del juez también salvó a los azules, que ya habían sufrido la expulsión de Felipe Salomoni.

Revisa la jugada a continuación: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada