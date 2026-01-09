[VIDEO] El viral blooper del zaguero que interesa en Colo Colo

Mientras Colo Colo puja por reforzar su última línea con el defensor uruguayo perteneciente a Peñarol Javier Méndez, en redes se viralizó un blooper protagonizado por el charrúa en un clásico ante Nacional que terminó siendo clave en el resultado.

Los "albos" están en plena búsqueda de reforzar su defensa y tiene en carpeta al zaguero de 31 años con amplio recorrido en Colombia, Argentina y Brasil.

En ese contexto, Méndez en el clásico uruguayo jugado en noviembre de 2025, protagonizó un intento de despeje que salió mal, dejando la pelota servida para que el rival concretara el segundo gol.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el "cacique" se acercó al defensor, quien aspira a un contrato de dos años con la posibilidad de extender el vínculo a una tercera temporada.