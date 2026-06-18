Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago9.3°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Tamayo dejó parado a Carabalí y desató el festejo de la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El venezolano abrió la cuenta en el partido ante O'Higgins en el Nacional.

[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Tamayo dejó parado a Carabalí y desató el festejo de la U
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El venezolano Bianneider Tamayo se lució con un tremendo golazo al ángulo para el 1-0 parcial de Universidad de Chile sobre O'Higgins este jueves en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera.

En un tiro de esquina, Marcelo Morales envió el centro y fuera del área Tamayo la empalmó con la zurda, de primera, dejando parado al arquero Omar Carabalí (36').

Revisa el golazo de Tamayo para la U:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada