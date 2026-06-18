[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Tamayo dejó parado a Carabalí y desató el festejo de la U

El venezolano Bianneider Tamayo se lució con un tremendo golazo al ángulo para el 1-0 parcial de Universidad de Chile sobre O'Higgins este jueves en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera.

En un tiro de esquina, Marcelo Morales envió el centro y fuera del área Tamayo la empalmó con la zurda, de primera, dejando parado al arquero Omar Carabalí (36').

Revisa el golazo de Tamayo para la U: