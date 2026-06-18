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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Ignacio Vásquez selló la ventaja de la U ante O'Higgins con un derechazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante remató en el borde del área para el segundo de los azules.

[VIDEO] Ignacio Vásquez selló la ventaja de la U ante O'Higgins con un derechazo
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El volante Ignacio Vásquez anotó con un derechazo el 2-0 para Universidad de Chile ante O'Higgins en el Estadio Nacional, en el duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera. 

En el minuto 84, Vásquez recibió en mitad de cancha y avanzó sin presión de los visitantes, y soltó el derechazo en el borde del área, superando la débil cobertura del arquero Omar Carabalí.

Revisa el gol de Vásquez para la U:

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