[VIDEO] La calva de Camargo selló el triunfo de Coquimbo en el clásico con La Serena

Coquimbo Unido derrotó por la cuenta mínima a Deportes La Serena en un caliente y controversial partido, que se definió luego de un balón detenido al minuto 75.

Los "piratas" centraron desde un tiro libre, los granates despejaron a medias y Alejandro Camargo apareció solo para cabecear en la segunda jugada y colocar el 0-1 definitivo en el clásico del Norte Chico.

- Revisa la conquista aurinegra en La Portada: