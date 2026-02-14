Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] La calva de Camargo selló el triunfo de Coquimbo en el clásico con La Serena
El volante asestó un certero cabezazo que desequilibró el marcador.
Coquimbo Unido derrotó por la cuenta mínima a Deportes La Serena en un caliente y controversial partido, que se definió luego de un balón detenido al minuto 75.
Los "piratas" centraron desde un tiro libre, los granates despejaron a medias y Alejandro Camargo apareció solo para cabecear en la segunda jugada y colocar el 0-1 definitivo en el clásico del Norte Chico.
- Revisa la conquista aurinegra en La Portada: