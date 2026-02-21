[VIDEO] La UC lo dio vuelta ante Coquimbo Unido con cabezazos de Giani y Zampedri

Universidad Católica se recuperó tras el gol de Alejandro Camargo y dio vuelta el resultado ante Coquimbo Unido, con cabezazos de Justo Giani y Fernando Zampedri.

El empate parcial fue en el 35', tras un centro de Diego Corral y una perfecta ejecución de Giani.

Y el 2-1 fue con suspenso, ya que el cabezazo del "Toro" fue revisado por el árbitro Franco Jiménez en el VAR.