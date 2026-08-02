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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Larrivey estiró la ventaja de Concepción sobre la UC con certero cabezazo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Montecinos se lució con la asistencia para el capitán lila.

[VIDEO] Larrivey estiró la ventaja de Concepción sobre la UC con certero cabezazo
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Deportes Concepción le asestó un nuevo golpe a Universidad Católica en el primer tiempo de su choque por la fecha 17 de la Liga de Primera, gracias a la definición de su capitán y goleador Joaquín Larrivey para el 2-0.

Al minuto 31 Joaquín Montecinos, autor de la apertura de la cuenta, envió un centro desde la punta derecha y Larrivey conectó con un recio cabezazo al primer palo de Darío Melo.

- Revisa la diana del "Bati" para el "Conce":

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